Επίσημο: Η βαυαρική σημαία ισόβια στον ιστό της

Είναι από τους ελάχιστους παίκτες που δεν έχουν αλλάξει ποτέ φανέλα στην ζωή τους. Και ούτε πρόκειται -τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Ο Τόμας Μίλερ που πέρασε το κατώφλι των ακαδημιών της Μπάγερν Μονάχου σε ηλικία 10 ετών και από το 2008 μετρά 684 συμμετοχές με την φανέλα της (237 γκολ και 261 ασίστ), επέκτεινε για ακόμα ένα χρόνο το συμβόλαιο του με τους Βαυαρούς και θα έχει την ευκαιρία να γίνει ο παίκτης με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του συλλόγου, ξεπερνώντας τον Ζεπ Μάγερ που έμεινε στις 706.

Bundesliga 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

DFB-Pokal 🏆🏆🏆🏆🏆🏆

DFL Supercup 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

Champions League 🏆🏆

Club World Cup 🏆🏆

UEFA Super Cup 🏆🏆



