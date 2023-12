Νότιγχαμ: Ο Μαρινάκης «τελειώνει» τον Κούπερ και προσλαμβάνει τον Εσπίριτο Σάντο

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Φόρεστ θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή και όπως δείχνουν τα τελευταία γεγονότα, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των reds!

Ο Πορτογάλος τεχνικός τα έχει ήδη βρει σε όλα με τους ανθρώπους του αγγλικού συλλόγου και μάλιστα μέσα στις επόμενες ώρες θα βρεθεί στην Αγγλία προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιο του με την ομάδα.

Ο Στιβ Κούπερ από την άλλη αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν μέσα στις επόμενες ώρες και εφόσον δεν προκύψει κάποια μεγάλη ανατροπή, τότε ο Πορτογάλος θα είναι ο νέος προπονητής της Φόρεστ.



🚨🌳 Understand Nuno Espírito Santo is on his way to England right now — as he’s set to sign as new Nottingham Forest head coach. 🛫



Agreement imminent, he will replace Steve Copper if all goes to plan. pic.twitter.com/OJruKsuYaP