Ξύλο και των... γονέων (κυριολεκτικά) σε αγώνα πιτσιρικάδων (vid)

Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σαββατοκύριακο σε τοπικό πρωτάθλημα της Καταλονίας σε παιχνίδι μικρής κατηγορίας, με ομάδες παιδιών 14-15 χρόνων.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε φαίνεται ένας νεαρός παίκτης να τα βάζει με έναν άνδρα, τον οποίο ρίχνει στο έδαφος με τη σύρραξη στη συνέχεια να γενικεύεται και τους γονείς των παιδιών να εμπλέκονται στον καυγά κάνοντας την κατάσταση πολύ χειρότερη.

Δείτε το βίντεο:

Este vídeo me lo pasa un amigo entrenador que vivió en sus carnes esta situación este fin de semana, lo pasaron muy mal.

Me lo ha pedido como favor por el volumen de seguidores que yo tengo y he aceptado hacérselo.

Es un partido de chicos entre 14-15 años, fijaros el… pic.twitter.com/XZiDbdtphB