Απίστευτο: Σεκιουριτάς έριξε... πόρτα στον Ζανέτι στη κλήρωση του Champions League

Ο Αργεντινός παράγοντας αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της Ίντερ, όμως την επόμενη φορά θα το σκεφτεί διπλά προτού ξεχάσει την διαπίστευσή του.

Ο λόγος; Η αντίδραση ενός εκ των ανθρώπων ασφαλείας της UEFA, που δεν άφηνε τον αντιπρόεδρο της Ίντερ να μπει στην αίθουσα που διεξάγονταν η κλήρωση της φάσης των «16» του Champions League.

Τελικά, μετά από παρέμβαση τρίτων και αφού εξήγησαν στον σεκιουριτά ποιος είναι ο Χαβιέ Ζανέτι, του επετράπη η είσοδος, με τον αντιπρόεδρο της Ίντερ να τρέχει για να προλάβει την κλήρωση.

Non ha il pass: lo steward dell'#UEFA non fa passare inizialmente #Zanetti per il sorteggio degli ottavi di #ChampionsLeague pic.twitter.com/DsJUjEcNg2