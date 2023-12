Ρομάνο: «Υποψήφιος για τον πάγκο της Νότιγχαμ ο Εσπίριτο Σάντο»

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο «γκουρού» των μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πορτογάλος προπονητής αποτελεί τον εκλεκτό της διοίκησης της Νότιγχαμ σε περίπτωση απόλυσης του Στιβ Κούπερ.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει, ότι έχει γίνει ήδη επαφή των ανθρώπων της Νότιγχαμ με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, που τον Νοέμβριο απολύθηκε από την Αλ Ιτιχάντ, μετά το κάκιστο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο στο παρελθόν κάθισε στον πάγκο των Τότεναμ, Γουλβς, Πόρτο, Βαλένθια και Ρίο Άβε, ενώ είχε διατελέσει και προπονητής τερματοφυλάκων στον Παναθηναϊκό επί Ζεσουάλδο Φερέιρα.

🚨🌳 Understand Nottingham Forest are in contact with Nuno Espírito Santo as potential new head coach. Talks are ongoing.



Former Al Ittihad, Spurs and Wolves manager is top candidate in case #NFFC decide to fire Steve Cooper. pic.twitter.com/KaaXXFW2Nh