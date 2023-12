Με Μπιανκόν στην άμυνα ο Ολυμπιακός κόντρα στον Πανσερραϊκό (pic)

Με σύστημα 4-2-3-1 παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Κάρλος Καρβαλιάλ στην αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Ο Πασχαλάκης ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Ροντινέι, Ντόι, Μπιανκόν και Ορτέγκα στην άμυνα. Οι Έσε και Καμαρά ξεκινάνε στα χαφ, οι Ποντένσε-Μασούρας στα εξτρέμ και ο Φορτούνης πίσω απο τον Ελ Κααμπί.

Ολυμπιακός (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης - Ροντινέι, Μπιανκόν, Ντόη, Ορτέγκα - Έσε, Καμαρά - Ποντένσε, Φορτούνης, Μασούρας - Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panserraikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #PANOLY #Stoiximan pic.twitter.com/u9t6uqesIy