Ο Μουρίνιο πρώτα... εξευτέλισε τον Ρενάτο Σάντσες και μετά του ζήτησε συγγνώμη (vid)

Ο Πορτογάλος προπονητής, πέρασε τον συμπατριώτη του στον αγωνιστικό χώρο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όμως η εμφάνιση του Ρενάτο Σάντσες έκανε έξαλλο τον Μουρίνιο.

Ο μέσος της Ρόμα πρόλαβε να μείνει στον αγωνιστικό χώρο για 18 λεπτά, αφού ο εκνευρισμένος Μουρίνιο τον αντικατέστησε, με τον Σάντσες να κοιτάζει απορημένος προς τον πάγκο των Ρωμαίων.

Ο Μουρίνιο, μάλιστα ήταν τόσο εκνευρισμένος με τον Πορτογάλο χαφ που δεν του μίλησε καν.

Μιλώντας, πάντως, μετά το τέλος του αγώνα ο «Special One» απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του.

«Ζητώ συγγνώμη από τον Ρενάτο. Νομίζω ότι αυτό που έκανα ήταν σκληρό για έναν παίκτη, αλλά και για έναν προπονητή. Το έχω κάνω λίγες φορές, τρεις ή τεσσερις και του ζητώ συγγνώμη» είπε ο Μουρίνιο.



➡️ 46': Renato Sanches subbed on

⬅️ 64': Renato Sanches subbed off



Renato Sanches was subbed on at HT for Jose Mourino's Roma but was swiftly subbed off just 18 minutes after, without an injury 😬🤨 pic.twitter.com/VjMxzqTZHH