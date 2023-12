Έξαλλος ο Μουρίνιο με τον Σάντσες: Τον έκανε αλλαγή στην αλλαγή!

Ο Πορτογάλος προπονητής, πέρασε τον συμπατριώτη του στον αγωνιστικό χώρο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όμως η εμφάνιση του Ρενάτο Σάντσες έκανε έξαλλο τον Μουρίνιο.

Ο μέσος της Ρόμα πρόλαβε να μείνει στον αγωνιστικό χώρο για 18 λεπτά, αφού ο εκνευρισμένος Μουρίνιο τον αντικατέστησε, με τον Ρενάτο Σάντσες να κοιτάει απορημένος προς τον πάγκο των Ρωμαίων.

Ο Μουρίνιο, μάλιστα ήταν τόσο εκνευρισμένος με τον Πορτογάλο χαφ που δεν του μίλησε καν, με το μέλλον του Ρενάτο Σάντσες στη Ρόμα να είναι πλέον αβέβαιο.

🇵🇹 Renato Sanches entered the pitch at half time in Bologna-Roma… then José Mourinho decided to sub him off after 18 minutes.



Technical decision, no injury.



Renato was surprised, Mourinho didn’t even look at him after the change.



ℹ️ He’s still on loan to AS Roma from PSG. pic.twitter.com/trlEaSxcmf