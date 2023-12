Τέλος ο Ντιέγκο Αλόνσο από τη Σεβίλλη

Οι Ανδαλουσιανοί ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον 48χρονο Ουρουγουανό προπονητή, αμέσως μετά τη βαριά ήττα τους με 3-0 στην έδρα της Χετάφε.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο είχε αναλάβει τα ηνία της ομάδας μόλις τον περασμένο Οκτώβριο, όταν είχε αντικαταστήσει τον Μεντιλίμπαρ, όμως όχι απλώς δεν κατάφερε να παρουσιάσει βελτίωση, αλλά δεν κατάφερε να πανηγυρίσει νίκη ούτε σε ένα από τα 12 παιχνίδια που έδωσε η ομάδα του με αυτόν στον πάγκο της, σε πρωτάθλημα και Champions League.

Έτσι, η Σεβίλλη, η οποία βρίσκεται στην 16η θέση της La Liga και έχει αποκλειστεί από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλάζει προπονητή για τρίτη (!) φορά στη φετινή σεζόν, έχοντας ξεκινήσει την πορεία της με τον Χόρχε Σαμπάολι!

ℹ️ Official statement: Diego Alonso has been relieved of his duties as our head coach.