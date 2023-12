Καρδιακή προσβολή υπέστη ο αρχηγός της Λούτον!

Σοκαριστικά είναι τα νέα που έρχονται για την κατάσταση της υγείας του Τομ Λόκιερ, ο οποίος κατέρρευσε στο γήπεδο στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης με την Μπόρνμουθ.

Όπως ενημέρωσε επίσημα η Λούτον: «το ιατρικό μας επιτελείο επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός μας υπέστη καρδιακή ανακοπή στο γήπεδο, αλλά ανέκτησε τις αισθήσεις του, πριν μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο.

Έλαβε επιπλέον ιατρική φροντίδα στο γήπεδο για την οποία θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα ιατρικά επιτελεία και από τις δύο ομάδες.

Ο Τομ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους οπαδούς μας ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και υποβάλλεται σε επιπλέον εξετάσεις, έχοντας την οικογένεια του στο πλευρό του.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την υποστήριξη, την έγνοια και τα μηνύματα αγάπης για τον Λοκς».

Our medical staff have confirmed that the Hatters captain suffered cardiac arrest on the pitch, but was responsive by the time he was taken off on the stretcher.



He received further treatment inside the stadium, for which we once again thank the medical teams from both sides.… pic.twitter.com/YCTiHtH5Nx