Τρόμος: Κατέρρευσε για δεύτερη φορά παίκτης της Λούτον!

Σκηνές τρόμου στο γήπεδο της Μπόρνμουθ, καθώς στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης ο αρχηγός της Λούτον Τόμ Λόκιερ κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο 28χρονος αμυντικός έχει ιατρικό ιστορικό, καθώς είχε χάσει ξανά τις αισθήσεις του στον τελικό ανόδου στο Γουέμπλεϊ απέναντι στην Κόβεντρι, ενώ το καλοκαίρι είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να διορθώσει ένα πρόβλημα στην καρδιά του, το οποίο του προκαλούσε αρρυθμία και ταχυπαλμίες.

Η αναμέτρηση διεκόπη, ενώ από το πρώτο δευτερόλεπτο τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων έσπευσαν για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες…

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Λόκιερ κατέρρευσε μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι και σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα αγγλικά Μέσα έχει τις αισθήσεις του και ανταποκρίνεται στα ερρεθίσματα.

Players going off at the Vitality.



Lockyer went down off the ball (again). pic.twitter.com/AsRbXHaEjs