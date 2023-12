Τέλος εποχής για Μόντριτς στη Ρεάλ!

Στην πόρτα της εξόδου από τη Ρεάλ ο Μόντριτς!

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ρεπορτάζ της «Sport», oι Μαδριλένοι δεν σκοπεύουν να προσφέρουν στον πολύπειρο Κροάτη χαφ νέο συμβόλαιο και στο φινάλε της σεζόν θα αποχωρήσει από τους «μερένχες».

Ο 38χρονος χαφ βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2012 στη Ρεάλ, όταν και οι Μαδριλένοι πλήρωσαν το ποσό των 35 εκατ. ευρώ στην Τότεναμ για να τον κάνουν δικό τους. Έκτοτε, ο Μόντριτς έγραψε 506 εμφανίσεις με 37 γκολ και 79 ασίστ, ενώ κατέκτησε κάθε τίτλο που θα μπορούσε με τη «βασίλισσα».

Ο Μόντριτς φαίνεται, πάντως, πως δεν σκέφτεται ακόμη την απόσυρσή του και θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

