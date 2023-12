Μια διαφορετική διαμαρτυρία: Οπαδοί της Γκλάντμπαχ πέταξαν στο γήπεδο... σοκολατένια νομίσματα (pics)

Η γερμανική ποδοσφαιρική λίγκα (DFL) σκοπεύει να αποκομίσει έως και ένα δισεκατομμύριο ευρώ πουλώντας ένα μερίδιο από τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης το επόμενο έτος, αλλά έλαβε μια αναπάντεχη διαμαρτυρία χθες (15/12), όταν δυσαρεστημένοι οπαδοί πέταξαν σοκολατένια νομίσματα για να διακόψουν αγώνα της Bundesliga.

Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι της πρώτης και της δεύτερης επαγγελματικής κατηγορίας της Γερμανίας ψήφισαν αυτή την εβδομάδα για να επιτρέψουν σε έναν επενδυτή να λάβει μερίδιο στην εταιρεία για τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης, καθώς τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη εξετάζουν όλο και περισσότερο τις ρυθμίσεις μετάδοσης ως τρόπο για να αυξήσουν τα έσοδα και να αυξήσουν την παγκόσμια απήχησή τους.

Η DFL είπε ότι σκοπεύει να συνάψει μια συμφωνία αξίας μεταξύ 900 εκατομμυρίων και 1 δισεκατομμυρίου ευρώ (1,09 δισεκατομμύρια δολάρια) μέχρι τα τέλη Μαρτίου, προτού χορηγήσει δικαιώματα μέσων για τη γερμανική αγορά για την περίοδο 2025-2029.

Ομάδες οπαδών σε όλη τη Γερμανία ανακοίνωσαν σχέδια διαμαρτυρίας για την κίνηση της DFL να πουλήσει σε εξωτερικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης μιας σιωπηρής διαμαρτυρίας 12 λεπτών μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια των αγώνων αυτού του Σαββατοκύριακου.

Οι οπαδοί κρατούσαν πανό στη χθεσινή ισοπαλία (2-2) της Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ και της Βέρντερ Βρέμης εκφράζοντας την αποδοκιμασία τους. Οι οπαδοί της Γκλάντμπαχ πέταξαν επίσης κέρματα σοκολάτας τυλιγμένα σε χρυσό φύλλο στον αγωνιστικό χώρο, μετά το τέλος της σιωπηλής διαμαρτυρίας.

Με τη Βέρντερ να προηγείται 1-0, ο αγώνας διακόπηκε για πέντε λεπτά στο πρώτο ημίχρονο καθώς το προσωπικό του γηπέδου, με τη βοήθεια των διαιτητών, καθάρισε τον αγωνιστικό χώρο. Μετά την επανέναρξη του αγώνα ο Ρόκο Ράιτζ σκόραρε δύο φορές δίνοντας προβάδισμα στη γηπεδούχο Γκλάντμπαχ, προτού ο Μάρβιν Ντακς ισοφαρίσει στο 76ο λεπτό.

Η Γκλάντμπαχ είναι ένατη στη βαθμολογία με 17 βαθμούς σε 15 αγώνες, δύο βαθμούς μπροστά από τη 12η Βέρντερ.

In M'gladbach the organised fan scene has advocated a 12 minute Stimmungsboykott (atmosphere boycott) to protest against the DFL investor plan

M’gladbach fans ended their boycott by throwing chocolate coins onto the pitch

“Quiet waters can be deep. We won’t be part of your deal” pic.twitter.com/LhT8kpDQhW