Ο Ποστέκογλου έγραψε γράμμα στον Άγιο Βασίλη και ζήτησε παίκτες! (vid)

Δύσκολη περίοδος για την λονδρέζικη ομάδα, που αφού έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα στην Πρέμιερ λιγκ κατόπιν παρουσίασε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της με αποτέλεσμα να... χάσει έδαφος.

Σημαντικό ρόλο, βέβαια, έπαιξαν και οι τραυματισμοί, ενώ βλέποντας πως και η συνέχεια θα είναι δύσκολη ο προπονητής της ομάδας θα ήθελε να την δει να ενισχύεται με μεταγραφές τον Ιανουάριο.

«Έστειλα στον Άγιο Βασίλη ένα γράμμα», αστειεύτηκε ο Ποστέκογλου μιλώντας στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε:

«Ακριβώς όπως τα παιδιά μου, τώρα πρέπει να περιμένω και να δω αν υπήρξα άτακτος ή όχι. Θα δούμε. Είναι προκλητικό. Έχουμε σημαντικά παιχνίδια τον Ιανουάριο, αλλά όλοι στον σύλλογο εργάζονται σκληρά για να το αξιοποιήσουν στο έπακρο. Θα δούμε τι θα γίνει».

'I wrote my letter to Santa! So just gotta see whether I've been naughty or nice!' | Ange Postecoglou on January transfer window 😂#tottenham #spurs #postecoglou pic.twitter.com/MgojFNosTm