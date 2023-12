«Ο Πέρεθ μιλά με 60 ομάδες για μία νέα European Super League!»

Μπορεί το αρχικό εγχείρημα της European Super League να σταμάτησε πριν καν αρχίσει, ωστόσο όπως αναφέρουν ισπανικά ρεπορτάζ, ο Φλορεντίνο Πέρεθ κάνει μία νέα προσπάθεια!

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να μιλά με 50-60 ομάδες ώστε να δημιουργηθεί μία νέα ευρωπαϊκή λίγκα τριών κατηγοριών, ώστε να αντικαταστήσουν το Champions League και το Europa League.

Aκόμη τίποτα δεν είναι σίγουρο για το τι πρόκειται να γίνει, πάντως φαίνεται πως θα υπάρχει νέα «μάχη» στο ευρωπαϊκή ποδόσφαιρο, τη στιγμή που σε λίγες μέρες αναμένεται και η απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου για την υπόθεση της UEFA εναντίον της European Super League.

