Διπλή ήταν η διάκριση του Λορέν Μορόν στους πρόσφατους διαγωνισμούς της Super League.

Ο Ισπανός επιθετικός του Άρη διακρίθηκε για το Best Goal της 7ης Αγωνιστικής απέναντι στην Κηφισιά ενώ αναδείχθηκε και Player of the Month για τον Νοέμβριο και παρέλαβε σήμερα (15/12) τα βραβεία του.

Δείτε την σχετική φωτογραφία: