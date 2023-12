Όπως έγινε και επίσημα γνωστό η Νότιγχαμ Φόρεστ προχώρησε σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 12.8 εκατομμυρίων ευρώ δανείων σε μετοχές για το οικονομικό έτος 2022-23.

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis has made a further financial commitment to the Club with the conversion of £11m worth of loans into shares for the financial year 2022/23.