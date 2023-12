Ανυπολόγιστη τριπλή ζημιά για Παναθηναϊκό σε ranking, διάκριση και έσοδα

Ο οδυνηρός αποκλεισμός από την Μακάμπι Χάιφα, προκαλεί τεράστια ζημιά στο Τριφύλλι σε πολλά μέτωπα.

Εφιαλτική βραδιά για ολόκληρο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού η χθεσινή, με το -προσδοκώμενο- πάρτι απέναντι στη Μακάμπι Χάιφα, να μετατρέπεται σε... κηδεία. Οι Πράσινοι έψαχναν δύο αποτελέσματα κόντρα στους Ισραηλινούς, αλλά τους ήρθε το τρίτο. Και φυσικά χειρότερο.

Μία ήττα που αφήνει πολύ βαθιές πληγές στο κορμί του Παναθηναϊκού, οι οποίες είναι μάλιστα πολυεπίπεδες. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε μία μοναδική ευκαιρία να περάσει από ευρωπαϊκό όμιλο μετά από 14 ολόκληρα χρόνια και να συνεχίσει στα νοκ άουτ του Conference League (στον ενδιάμεσο γύρο, με φόντο τους “16”), αλλά... έδωσε μία και την κλώτσησε, πετώντας την στα σκουπίδια.

Η ζημιά για το κλαμπ είναι αδιαμφισβήτητα πολύ μεγάλη και εκτείνεται σε αρκετούς άξονας. Στο ranking της ομάδας στην βαθμολογία της UEFA, το οποίο επηρεάζει και το ευρωπαϊκό μέλλον κάθε ομάδας, φυσικά το οικονομικό κομμάτι με τα απολεσθέντα έσοδα, αλλά δεν μπορεί να λείπει από την εξίσωση και το “χαρακωμένο” πρεστίζ του κλαμπ.

Ολοταχώς για ανίσχυρος

Οι Πράσινοι μάζεψαν μόλις τέσσερις βαθμούς στα έξι παιχνίδια που έδωσαν με Βιγιαρεάλ, Ρεν και Μακάμπι Χάιφα, αφού μετά τη μεγάλη νίκη της πρεμιέρας επί των Ισπανών, πήραν μόλις μία ισοπαλία στα πέντε ματς που ακολούθησαν. Μία τεράστια ευκαιρία που είχαν να σβήσουν κάτι από τις κακές σεζόν που είχαν προηγηθεί, μην ξεχνάμε πως για μία τριετία δεν έβγαιναν καν Ευρώπη, χάθηκε. Θυμίζουμε πως για τη βαθμολογία των ομάδων μετράει η πενταετία τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα και πέρυσι ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε με το καλημέρα από τη Σλάβια, ενώ φέτος επέστρεψε σε ομίλους για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια.

Με το ranking του Τριφυλλιού πλέον σταθερά χαμηλό -αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Νο251 της UEFA- θα πάει στην επόμενη σεζόν και θα ξεκινήσει δεδομένα ως ανίσχυρος ο σύλλογος σε οποιαδήποτε φάση κι αν βρεθεί. Ακόμη δηλαδή και στο Conference League να βρεθεί το καλοκαίρι του 2024, θα χρειαστεί να παίξει τρεις γύρους -ως ανίσχυρος- για να μπει στους ομίλους.

Το μεγάλο οικονομικό πλήγμα και η προοπτική του ΟΑΚΑ!

Ο Παναθηναϊκός έπαιζε χθες για δύο αποτελέσματα κόντρα στη Μακάμπι, αλλά εννοείται πως ο βασικός στόχος του ήταν η νίκη, η οποία μεταξύ άλλων θα έφερνε στα ταμεία του κι ένα πολύ αξιόλογο ποσό, ίσο με ένα... αξιοπρεπέστατο συμβόλαιο, αφού η νίκη στους ομίλους του Europa League πριμοδοτείται από την UEFA με 630.000 ευρώ.

Φυσικά η οικονομική ζημιά δεν περιορίζεται εκεί. Η πρόκριση από τον όμιλο στα πλέι οφ του Conference League θα έφερνε επιπλέον 300.000 ευρώ κι αν κατάφερνε από εκεί να προκριθεί στους “16” (απολύτως ρεαλιστικό με δεδομένο ότι θα αντιμετώπιζε αντίπαλο της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης) θα εισέπραττε ακόμα 600.000 ευρώ.

Κι εδώ θα πρέπει να βάλουμε έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα στην εξίσωση, γιατί στον Παναθηναϊκό είχαν κάνει προεργασία για τη σοβαρή πιθανότητα τα παιχνίδια της επόμενης φάσης να γίνουν στο ΟΑΚΑ, αφού είναι πιθανό να τρέξουν οι διαδικασίες για να ανοίξει το συντομότερο δυνατό! Οι εισπράξεις από εκεί, σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως είδαμε να συμβαίνει με Μπράγκα και Βιγιαρεάλ, υπολογίζονται περίπου στο 1 εκατ. ευρώ, συν φυσικά τα όποια έσοδα από τα αποτελέσματα.

Το πληγωμένο πρεστίζ

Last but… not least: Το πρεστίζ του συλλόγου. Ο Παναθηναϊκός απείχε για χρόνια από αυτή την ευρωπαϊκή γιορτή. Να μπει δηλαδή σε ευρωπαϊκούς ομίλους, να βρίσκεται στη διαδικασία των αγώνων Πέμπτη-Κυριακή μέχρι -τουλάχιστον- τον Δεκέμβριο μήνα, όπως είχε συνηθίσει να κάνει για δεκαετίες. Να διεκδικεί προκρίσεις στα νοκ άουτ και να παίζει στην Ευρώπη την άνοιξη, κάτι που έχει να συμβεί από το μακρινό 2009-10, από το τελευταίο του πρωτάθλημα δηλαδή.

Οι Πράσινοι μπήκαν στον όμιλο ως τρίτο φαβορί, πίσω από τη Βιγιαρεάλ και τη Ρεν που προέρχονται από πολύ μεγαλύτερα πρωταθλήματα από το ελληνικό, έστω κι αν δεν είναι τα πιο βαριά ονόματα των χωρών τους, αλλά είχαν παράλληλα κι ένα μεγάλο “πρέπει”: να ξεπεράσουν τουλάχιστον την Μακάμπι Χάιφα και, κατ' ελάχιστον, να πάρουν την 3η θέση που θα τους οδηγούσε στο Conference League. Απέτυχαν!

Το Τριφύλλι είχε σοβαρή πιθανότητα, αν περνούσε, να παίξει στη συνέχεια με αντιπάλους που ήταν κατώτεροι από αυτούς που είχε αντιμετωπίσει στο Europa League, να κυνηγήσει μία ευρωπαϊκή διάκριση μετά από πολλά χρόνια που τόσο είχε λείψει σε ολόκληρο τον οργανισμό, μαζί φυσικά και στον κόσμο. Ήταν κάτι που είχε πολύ μεγάλη ανάγκη το κλαμπ, αλλά θα πρέπει τελικά να κάνουν κι άλλη υπομονή οι φίλοι του Τριφυλλιού. Όπως έπραξαν κι όλη αυτή τη δύσκολη επταετία που απείχε η ομάδα τους από τους ομίλους.