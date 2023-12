Επεισόδια (και) στη Σεβίλλη: Κυνήγησαν οπαδούς της Ρέιντζερς οι φίλαθλοι της Μπέτις (vid)

Οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν στη Σεβίλλη το βράδυ της Πέμπτης στο πλαίσιο της 6η αγωνιστικής των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ.

Μερικές ώρες πριν από τον αγώνα σημειώθηκαν επεισόδια στην πόλη της Ανδαλουσίας με πρωταγωνιστές τους οπαδούς Ισπανών και Σκωτσέζων.

Συγκεκριμένα, οπαδοί της Μπέτις επιτέθηκαν στους φιλάθλους των φιλοξενούμενων, οι οποίοι έκαναν βόλτα στη Σεβίλλη.

Μάλιστα, οι Ισπανοί οπαδοί είχαν τέτοια μανία που προσπάθησαν να τραυματίσουν στους Σκωτσέζους, που χρειάστηκε να τρέξουν και να πηδήξουν από ύψος πέντε μέτρων για να γλιτώσουν.

14.12.2023, Real Betis🇪🇸 vs Rangers🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿,

Info UF: UF (Real Betis) attacked the top boys of Rangers Riot Crew who ran and jumped into a 5m pit without water to avoid the fight. They had to be rescued by firefighters https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/2oS0UuZBvC