Europa League: Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν στα νοκ-άουτ και οι 8 που «υποβιβάστηκαν» από το Champions League

Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων του Europa League και ξεκαθάρισε η κατάσταση αναφορικά με τις ομάδες που πήραν απευθείας την πρόκριση για τους «16» και τις οκτώ ομάδες που θα δώσουν μάχη με αυτούς που... υποβιβάστηκαν από το Champions League.

Οι αγγλικές Γουέστ Χαμ και Μπράιτον, μαζί με την Ρέιντζερς, την Αταλάντα, τη Βιγιαρεάλ και τη Σλάβια Πράγας ήταν οι επόμενες έξι ομάδες που εξασφάλισαν μετά τις Λίβερπουλ και Μπάγερ Λεβερκούζεν τις πρώτες θέσεις στους ομίλους τους, μετά την ολοκλήρωση του group stage του Europa League κερδίζοντας από τώρα τα «εισιτήριά» τους για τους «16» της διοργάνωσης.

Από εκεί και πέρα, η κλήρωση για τα play off εισόδου στους «16» του Europa League θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, στις 14:00 στο «House of European Football», την έδρα της UEFA στη Νιόν. Οι πρώτοι αγώνες των play off εισόδου στους «16» του Europa League θα διεξαχθούν στις 15 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς στις 22 Φεβρουαρίου 2023.

Αναλυτικά οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» του Europa League 2023/24, οι 8 που θα αγωνιστούν στα play off εισόδου στους «16» και οι 8 που «υποβιβάστηκαν» στα play off του Conference League:

Νικήτριες ομίλων/Απευθείας στους «16»: Γουέστ Χαμ, Μπράιτον, Ρέιντζερς, Αταλάντα, Λίβερπουλ, Βιγιαρεάλ, Σλάβια Πράγας, Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Δεύτερες ομίλων/Play off εισόδου στους «16»: Φράιμπουργκ, Μαρσέιγ, Σπάρτα Πράγας, Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, Τουλούζ, Ρεν, Ρόμα, Καραμπάγκ.

Οι ομάδες που «υποβιβάστηκαν» από το Champions League στα play off εισόδου στους «16» του Europa League: Γαλατασαράι, Λανς, Μπράγκα, Μπενφίκα, Φέγενορντ, Μίλαν, Γιούνγκ Μπόις, Σαχτάρ Ντόνετσκ.