Βέγκχορστ: «Το χειρότερο γήπεδο που έχω παίξει ποτέ»!

Με τα χειρότερα λόγια για τον αγωνιστικό χώρο της ΟΠΑΠ Arena μίλησε στην ολλανδική τηλεόραση (NOS) μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ελλάδα, ο Ολλανδός επιθετικός Βόουτ Βέγκχορστ: «Ξέραμε ότι δεν θα ήταν εύκολο παιχνίδι με δεδομένες τις συνθήκες και τον τρόπο που παίζει ο αντίπαλος. Υπήρχε πίεση. Δεν ήταν τόσο από τον κόσμο στις εξέδρες, αλλά κυρίως από τον αγωνιστικό χώρο που ήταν πραγματικά άθλιος. Ήταν το χειρότερο γήπεδο στο οποίο έχω παίξει ποτέ ποδόσφαιρο. Σε κάποια σημεία είχε μόνο χώμα. Αυτές οι συνθήκες έκαναν δύσκολο το παιχνίδι».

Weghorst: "This was the worst pitch I have ever played football on." pic.twitter.com/z30YD17sDY