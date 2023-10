Έξαλλος ο Φαν Ντάικ με το χορτάρι στην OPAP Arena: «Πως επιτρέπεται να γίνονται εδώ αγώνες;»

Σοκαρισμένος με την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου ήταν ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας σε δηλώσεις του στην ολλανδική τηλεόραση (NOS) μετά το τέλος του ματς απόρησε πως είναι δυνατόν να διεξάγονται αγώνες τέτοιου επιπέδου σε έναν τέτοιο αγωνιστικό χώρο: «Περιμέναμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε τις ευκαιρίες να τελειώσουμε νωρίτερα το ματς. Στο τέλος έριξαν μέσα δύο επιθετικούς και έπρεπε να επιβιώσουμε. Ευτυχώς, το κάναμε. Είδατε τον αγωνιστικό χώρο; Άθλιος! Είναι απίστευτο που επιτρέπεται να διεξάγονται αγώνες τέτοιου επιπέδου εδώ», κατέληξε ο κεντρικός αμυντικός της Λίβερπουλ!

Van Dijk: "Have you seen the pitch? Terrible. It's unbelievable that this is still allowed at this level." pic.twitter.com/RvKI7H2h8k