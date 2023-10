Επικό τρολάρισμα του Μπαλοτέλι στον Ιμπραΐμοβιτς

Αφορμή για το ποστάρισμα του Μπαλοτέλι, στάθηκε το σχόλιο του Ζλάταν που ανέφερε ότι ο Ιταλός στράικερ, θα μπορούσε να κάνει καλύτερη καριέρα βάση του ταλέντου που διαθέτει.

Έτσι, ο Μπαλοτέλι θέλησε να... πικάρει τον Ιμπραΐμοβιτς, αναρτώντας φωτογραφία με το μοναδικό τρόπαιο που δεν έχει κατακτήσει στην καριέρα του ο Σουηδός, αυτό του Champions League.

👀🏆 Balotelli responds to Ibrahimović with a photo of him holding the Champions League trophy...



Zlatan never won the competition. https://t.co/JVesSPuoac pic.twitter.com/zMjvVwATN7