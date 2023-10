Άνετα θα μπορούσε να ήταν πρόεδρος ελληνικής ομάδας - Αδιανόητη «επίθεση» στους παίκτες από πρόεδρο-προπονητή (vid)

Προς τι ο πρόλογος; Η απάντηση βρίσκεται κατ' αρχήν στο ματς των Ντόρκινγκ Γουόντερερς και της Χόρσαμ. Η πρώτη είναι ομάδα της 5ης κατηγορίας στην Αγγλία, έχασε με 2-0 από τη δεύτερη που παίζει στην 7η κατηγορία και αποκλείστηκε στον 4ο γύρο της προκριματικής φάσης του FA Cup.

Τι ακολούθησε; Χαμός τύπου... Ελλάδας. Ο Μαρκ Γουάιτ, ο οποίος είναι ο ιδρυτής, ιδιοκτήτης, πρόεδρος και προπονητής της ομάδας - ναι έχει όλες αυτές τις ιδιότητες - προέβη σε απίστευτη «επίθεση» στους παίκτες του.

«Αξίζουν εντελώς να βρίσκονται στην κλήρωση και ελπίζω να κερδίσουν κάτι εκπληκτικό που θα τους αλλάξει τη ζωή, ώστε οι «γα@@@@@@@ σκ@@@@@ς οι παίκτες μου να πάρουν ένα γα@@@@@@ο μάθημα», ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα.

«Σας λέω ένα πράγμα. Πάντα σηκώνω το χέρι μου (σ.σ δηλαδή παραδέχομαι το λάθος μου). Δεν είναι θέμα διαθέσιμων ποδοσφαιριστών, τραυματισμών, του ποιος επέστρεψε και ποιος όχι. Δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτό. Είναι γεγονός η ομάδα απογοήτευσε 100% το κοινό της. Κάποιες φορές βάζω το τιμ να αναλάβει την ευθύνη, μέρος της ευθύνης, λίγη ευθύνη, ο,τιδήποτε… Σήμερα, ωστόσο, ένα μάτσο παίκτες ήταν απολύτως σκ@@@», κατέληξε ο Μαρκ Γουάιτ.



This is the best post-match manager reaction I've ever seen pic.twitter.com/kgeJPwkFyp