Τρελαίνει τα κοντέρ ο Τσιμίκας: Είναι ο κορυφαίος ντριμπλέρ των προκριματικών του Euro 2024

Σημαντική διάκριση για τον διεθνή αριστερό μπακ της Λίβερπουλ, Κώστα Τσιμίκα που μετά από επτά αγωνιστικές βλέπει το όνομά του στην κορυφή, όσον αφορά στους παίκτες με τα καλύτερα ποσοστά σε επιτυχημένες ντρίμπλες.

Συγκεριμένα, ο «Tsimi» έχει το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας, 90% στις επιτυχημένες ντρίμπλες ανάμεσα σε 60 ποδοσφαιριστές που έχουν επιχειρήσει περισσότερες από 15 σ' όλη τη διοργάνωση.

Ο Τσιμίκας έχει αγωνιστεί σε 5 από τα 6 ματς της Εθνικής μας ομάδας. Μετρά τέσσερα γεμάτα 90λεπτα με Ιρλανδία (εντός και εκτός έδρας), Γαλλία (εκτός) και Ολλανδία (εκτός) και 85 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στα προκριματικά του Euro 2024 στην έδρα του Γιβραλτάρ.

Το μοναδικό ματς στο οποίο απουσίασε ήταν εκείνο με το Γιβραλτάρ στην OPAP Arena ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η ομάδα του Πογέτ έχει να δώσει ακόμη δύο παιχνίδια για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στα προκριματικά: εντός έδρας κόντρα σε Ολλανδία (16/10) και Γαλλία (21/11).

🤤 Of the 60 players to have attempted 15 or more dribbles, Kostas Tsimikas has the best dribble success rate (90%) in #EURO2024 qualifying pic.twitter.com/hb00ozc7yp