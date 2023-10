Γκολάρα του Πούλισικ στο φιλικό με τη Γερμανία (vid)

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής της Μίλαν «έκοψε» προς το κέντρο, στο όριο της περιοχής και με το δεξί έστειλε την μπάλα στην πάνω γωνία του τέρματος, με τον Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν να μην μπορεί να αντιδράσει.

Μετά τη μετακόμισή του στο Μιλάνο, το φετινό καλοκαίρι, ο Πούλισικ είναι σε εξαιρετική κατάσταση και έχει τέσσερα γκολ σε οκτώ παιχνίδια στο καμπιονάτο και άλλα τέσσερα τέρματα στις τελευταίες επτά συμμετοχές του με τις ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά το φιλικό, ο Ιλκάι Γκουντογκάν ισοφάρισε για τη Γερμανία σε 1-1, ο Νίκλας Φίλκρουγκ σκόραρε στο 58' και κατόπιν, τρία λεπτά μετά, ο Τζαμάλ Μουσιάλα διαμόρφωσε το τελικό 3-1 υπέρ της «νάσιοναλμανσαφτ», στον πάγκο της οποίας κάθισε για πρώτη φορά ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν,

At least Pulisic 🇺🇸 scored the best goal of this international break.

pic.twitter.com/sjWPh6jsjq