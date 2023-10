«Προτεραιότητα για τον Μπρούνο Ενρίκε η ανανέωση με Φλαμένγκο παρά τις προτάσεις από Ολυμπιακό-Παλμέιρας»

Σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα στην Βραζιλία, ο Μπρούνο Ενρίκε έχει θέσει ως προτεραιότητά του την ανανέωση του συμβολαίου του με την Φλαμένγκο, παρά τις προτάσεις που έχει στα χέρια του από τον Ολυμπιακό και την Παλμέιρας.

Όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος, Λέο Ζοσέ οι Πειραιώτες έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση στον έμπειρο μεσοεπιθετικό ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, με τον 32χρονο για την ώρα να μένει... πιστός στην Φλαμένγκο.

Το συμβόλαιο του 32χρονου μεσοεπιθετικού λήγει σε λίγου μήνες και όπως έχει διαμηνύσει στους ανθρώπους της Φλαμένγκο, η προτεραιότητά του είναι να ανανεωθεί η μεταξύ τους συνεργασία.

⚠️ | Bruno Henrique tem propostas de Palmeiras e Olympiacos, mas a prioridade do atacante é renovar com o Flamengo.



👉 Aos 32 anos, o jogador sempre deixou claro para o empresário e nas negociações que pretende seguir no Fla. #colunadofla pic.twitter.com/5VQXBjro67