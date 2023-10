Αποσύρεται από τη διεκδίκηση της αγοράς της Γιουνάιτεντ το Κατάρ

Νέες εξελίξεις που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπήρξαν το Σάββατο (14/10).

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως οι ιδιοκτήτες της αγγλικής ομάδας φέρεται να απέρριψαν την τελευταία πρόταση του Κατάρ ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ για το 100% των μετοχών, με τις απαιτήσεις της οικογένειας Glazers να είναι ανυπέρβλητες για τους Ασιάτες, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αποσυρθούν από τη διεκδίκηση για τους «κόκκινους διάβολους».

Έτσι, ο μοναδικός διεκδικητής που έχει απομείνει για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, αν και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι οι Glazers θα αποδεχτούν τις οικονομικές του προτάσεις για την εξαγορά του συλλόγου.

🚨 EXCLUSIVE: Sheikh Jassim has presented fully cash bid, clearing all old debt, with zero new debt, for 100% of the Club.



Sheikh Jassim’s team decline to comment on this news citing “confidentiality restrictions”, but have confirmed they’ve withdrawn from the process. pic.twitter.com/UBUVDyDVAt