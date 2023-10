Αναπολούν και αποθεώνουν τον Γιακουμάκη οι οπαδοί της Σέλτικ (pics)

Ειδικά το Twitter πήρε... φωτιά μετά το υπέροχο γκολ του Έλληνα επιθετικού με τους οπαδούς των Κέλτων να αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν ο Έλληνας διεθνής να έχει φύγει από την ομάδα τους. ««Φοβερή κεφαλιά! Μας λείπει...», έγραψε χαρακτηριστικά φίλος της Σέλτικ, ενώ έτερος οπαδός της ομάδας της Γκλασκώβης υπογράμμιζε: «Ήταν λάθος που τον αφήσαμε να φύγει. Κάνει πολλές δουλειές μες το γήπεδο και κάνει... bullying στους αντιπάλους».

«Ακόμα με τρελαίνει ότι πουλήσαμε τον Γιακουμάκη», ήταν ακόμη ένα σχόλιο για τον Έλληνα άσο.

Δείτε μερικά tweets:

Still baffles me why we sold Giakoumakis 🤷🏼‍♂️⚽️

Seeing Giakoumakis play for Greece really reinforces letting him go was an error. Big man works his socks off and bullies opponents @aboutceltic @ACSOMPOD