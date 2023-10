Ο Φρατζόλι στοιχημάτισε πάνω από 1 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις λίγους μήνες!

Το σκάνδαλο στοιχηματισμού στην Ιταλία έχει ταράξει τα νερά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Όπως αναφέρει μάλιστα σήμερα η «La Repubblica», ο ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους Νίκολα Φατζόλι μέσα σε μόλις λίγους μήνες έπαιξε πάνω από 1 εκατ. ευρώ.

Όπως μάλιστα τονίζεται στο ίδιο ρεπορτάζ ο Φατζόλι ενέπλεξε στη διαδικασία αυτή και τους φίλους του Τονάλι και Τζανιόλο.

Συγκεκριμένα, ο Φατζόλι γνωστοποίησε στους φίλους του τις παράνομες στοιχηματικές εταιρίες που θα μπορούσαν να τοποθετήσουν εκεί τα στοιχήματά τους. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι οι δύο δεν είχαν γνώση των πράξεων τους.

