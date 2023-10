United colours of… Ireland!

Η μισή ενδεκάδα της Εθνικής Ιρλανδίας έχει αφρικανικές ρίζες, απόρροια της εξωστρεφούς μεταναστευτικής πολιτικής που ακολούθησε το οικονομικό θαύμα του κέλτικου τίγρη. Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος...

Είμαι ο Γκάβιν Οκερογκένε Μπαζούνου, είμαι 21 ετών και ο πατέρας μου είναι από την Νιγηρία.

Λέγομαι Άντριου Αμπιόλα Ομομπαντιέλε, είμαι 21 ετών και ο πατέρας μου κατάγεται από την Νιγηρία.

Ονομάζομαι Φέστι Οσέιβε Εμποσέλε, είναι 21 ετών και οι γονείς μου κατάγονται από την Νιγηρία.

Είμαι ο Τσιεντότζιε Σομκελετσούκβου Ογμπένε, είμαι 26 ετών και γεννήθηκα στο Λάγος της Νιγηρίας από Νιγηριανούς γονείς.

Ονομάζομαι Άνταμ Ίνταχ, είμαι 22 ετών και ο πατέρας μου κατάγεται από την την Νιγηρία.

Πέντε εντελώς διαφορετικές ιστορίας, με ίδια αφετηρία, παράξενη διαδρομή και μία κοινή συνισταμένη: όλοι τους το βράδυ θα φορούν την φανέλα με το ιρλανδικό εθνόσημο στο σημείο της καρδιάς στην αναμέτρηση του Aviva Stadium στο Δουβλίνο απέναντι στην Εθνική Ελλάδας.

Πέντε «Ιρλανδοί Αντετοκούνμπο» παιδιά μίας πολύ συγκεκριμένης πολιτικής από την κυβέρνηση της Ιρλανδίας που ξεκίνησε στα τέλη του προηγούμενου αιώνα και η οποία πλέον δρέπει τους πρώτους καρπούς, μιας νέας, διαφορετικής γενιάς από μαύρους Ιρλανδούς με Αφρικανική καταγωγή, που γεννήθηκαν στην Ιρλανδία, μεγάλωσαν στην Ιρλανδία, εκπαιδεύτηκαν στην Ιρλανδία και νιώθουν πιο Ιρλανδοί κι από τους Ιρλανδούς.

Δεν ήταν πάντα έτσι. Η Ιρλανδία δεν υπήρξε ποτέ αποικιακή δύναμη, θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για μία ιστορικά σταθερά μονοπολιτισμική κοινωνία, με πολύ ομογενοποιημένα χαρακτηριστικά σε ότι αφορά τις ρίζες, το χρώμα, την κουλτούρα, την γλώσσα, την θρησκεία, τα έθιμα.

Μία κοινή συνήθεια της ιρλανδικής αστικής και με μεγαλοαστικής τάξης σε ολόκληρο τον 18ο αιώνα ήταν οι εσώκλειστοι μαύροι υπηρέτες. Ήταν δείγμα ευμάρειας, πλούτου, πρεστίζ, κοινωνικής καταξίωσης.

Τυπικά δεν ήταν σκλάβοι, στην ουσία όμως ήταν. Τα δικαιώματα που είχαν ήταν ελάχιστα, η υποχρέωση τους ήταν μόνο να υπηρετούν.

Στα μέσα του 20ού αιώνα υπήρξε ένα γιγάντιο άλμα προόδου, όταν η ιρλανδική κυβέρνηση αποφάσισε να τρέξει προγράμματα για να προσελκύσει φοιτητές από την Αφρική, που θα μπορούσαν να τους εφοπλίσουν με γνώσεις και εφόδια, ώστε να επιστρέψουν στις χώρες τους και ουσιαστικά να ηγηθούν τις νεοσύστατες δημοκρατίες που η μία μετά την άλλη κέρδιζαν την ελευθερία από τον αποικιοκρατικό ευρωπαϊκό ζυγό.

Το 1962 υπολογίζεται ότι περίπου 1100 φοιτητές -περίπου το 10% του συνολικού φοιτητικού δυναμικού της χώρας- ήταν Αφρικανοί, οι οποίοι μετά τις σπουδές επέστρεφαν στην χώρα τους, έχοντας κρατικά πτυχία ενός ευρωπαϊκού πανεπιστημίου που αποτελούσε διαβατήριο για κοινωνική και πολιτική ανέλιξη.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90 η μαύρη κοινότητα στην Ιρλανδία παρέμενε εξαιρετικά ολιγομελής, ωστόσο η ακραία οικονομική άνθηση της χώρας που βασίστηκε κυρίως στο ξένο κεφάλαιο και βαφτίστηκε ως «Tiger Celtic» (από το 1995 ως το 2009) δημιούργησε συνθήκες κοινωνικής κινητικότητας και έφερε μία τεράστια εξωστρέφεια, που μεταφράστηκε σε ένα τεράστιο μεταναστευτικό ρεύμα κυρίως από τις αφρικανικές χώρες.

Το ανανεωμένο νομοθετικό πλαίσιο επέτρεπε σε ξένους μετανάστες που δεν ήταν Ιρλανδοί πολίτες να αποκτούν άμεσα δικαιώματα ιθαγένειας (jus soli), με τα παιδιά τους που γεννιούνταν στην χώρα.

Μάλιστα, το 2001 η ιρλανδική κυβέρνηση οργάνωσε κυβερνητικές περιοδείες σε 5 αγγλόφωνες αφρικανικές χώρες (ανάμεσα στις οποίες η Νιγηρία και η Νότιος Αφρική), θέλοντας να πείσουν Αφρικανούς να μετακομίσουν στην Ιρλανδία, παρουσιάζοντας ένα λεπτομερές πρόγραμμα για εργασιακή, οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση.

Το 2006 ο μαύρος πληθυσμός της Ιρλανδίας εκτοξεύτηκε στις 40.525 και έγιναν περίπου το 1,06% του συνολικού πληθυσμού. Το 2011 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 1,42%, ενώ σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του 2022, υπάρχουν 67.546 άνθρωποι που χαρακτηρίζονται μαύροι Ιρλανδοί πολίτες, έχοντας αφρικανικό υπόβαθρο, έχοντας πλέον παγιωμένη παρουσία σε κάθε έκφανση της ιρλανδικής καθημερινότητας.

Το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός γενικότερα ήταν ένας πολύ δυναμικός πυλώνας της ενσωμάτωσης των Αφρικανών μεταναστών στην ιρλανδική κοινωνία. Τα εξαιρετικά οργανωμένα σχολικά προγράμματα βοήθησαν πολλά παιδιά να βρουν τον δρόμο τους και να δημιουργήσουν ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με την χώρα.

Δεν ήταν όλα ρόδινα. Ποτέ δεν ήταν. Και ποτέ δεν θα είναι. Σε όλη αυτή την πορεία έχουν αναφερθεί δεκάδες περιστατικά ρατσισμού, άνισων ευκαιριών σε ότι αφορά την οικονομική, εργασιακή, πολιτική ανέλιξη, είναι μία σχέση που καθημερινά δουλεύεται και αναθεωρείται.

Το 2007, ο πρόσφυγας από την Νιγηρία Ροτίμι Αντεμπάρι έγινε ο πρώτος Αφρικανός δήμαρχος στην Ιρλανδία, όταν κέρδισε τις εκλογές στην πόλη Portlaoise, ωστόσο μόλις 2 από τους συνολικά 949 δημοτικούς συμβούλους σε όλη την χώρα είναι μαύροι.

Απόψε το βράδυ, στην ενδεκάδα της Εθνικής Ιρλανδίας ενδεχομένως να βρίσκονται ακόμα και πέντε παιδιά με ρίζες από την Νιγηρία, θα μπορούσαν να είναι ακόμα περισσότερα αν είχαν κληθεί ο Μάικλ Ομπαφέμι και ο Τζόναθαν Αφολάμπι.

Οι πρώτοι στίχοι από τον ιρλανδικό εθνικό ύμνο λένε:

Soldiers are we (Είμαστε στρατιώτες)

Whose lives are pledged to Ireland, (των οποίων οι ζωές είναι δεσμευμένες στην Ιρλανδία)

Some have come from a land beyond the wave. (Μερικοί έχουν έρθει από μια γη πέρα από το κύμα).

Τους τραγουδάνε όλοι με τον ίδιο τρόπο είτε ήρθαν από μία γη πέρα από το κύμα είτε όχι.

Οι πέντε πρωταγωνιστές της ιστορίας μας, θα μπορούσαν άνετα να επιλέξουν την Εθνική Νιγηρίας, που εκπροσωπεί την γη των προγόνων τους. Δεν το έκαναν. Αισθάνονται Ιρλανδοί, το διαφορετικό χρώμα του δέρματος τους από τους περισσότερους γηγενείς είναι η απόδειξη μιας ιστορικά αυστηρά μονοπολιτισμικής κοινωνίας, που μεταμορφώθηκε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα…