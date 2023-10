«Ο Κάι Βάγκνερ έχει πρόταση από την ΑΕΚ» - Τι λέει η Ένωση για τον παίκτη

Όπως αναφέρει σε tweet του ο έγκυρος συντάκτης του «The Athletic», Τομ Μπόγκερτ πριν από περίπου 14 ώρες, η Ένωση έχει κινηθεί δυναμικά για τον παίκτη.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Μπόγκερτ αναφέρει: «Η Philadelphia Union ενημέρωσε τον θρύλο του συλλόγου Αλεχάντρο Μπεντόγια ότι δεν είναι στα σχέδια του συλλόγου και πρόκειται να αποχωρήσει αυτόν τον χειμώνα όταν λήξει το συμβόλαιό του

Ο Κάι Βάγκνερ επίσης θα αναχωρήσει. Έχει προσφορά από την ΑΕΚ αλλά θα μπορούσε να μείνει στο MLS».

Να επισημάνουμε πως νωρίτερα σε ρεπορτάζ του το SDNA ανέφερε πως «ο γεννημένος στις 15 Φεβρουαρίου 1997, ο 25χρονος αριστερός μπακ μένει ελεύθερος από την αμερικάνικη ομάδα στο τέλος του χρόνου και πλην θεαματικής ανατροπής δεν πρόκειται να επεκτείνει το συμβόλαιό του».

Και στο δημοσίευμα επισημαινόταν πως «φυσικά ο Βάγκνερ δεν θα μπορούσε να μην αποτελεί παλιό γνώριμο του Ματίας Αλμέιδα από την περίοδο της θητείας του τεχνικού της ΑΕΚ στους Σαν Χοσέ. Για την ιστορία, αμφότεροι βρέθηκαν αντίπαλοι στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 στο παιχνίδι Σαν Χοσέ - Φιλαδέλφεια 1-2 και στις 13 Μαρτίου 2022 στο Φιλαδέλφεια – Σαν Χοσέ 2-0».

Όσο για το τι λέει η ΑΕΚ για το θέμα;

Οι «κιτρινόμαυροι» δηλώνουν άγνοια για τον ποδοσφαιριστή.

