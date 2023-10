Ο Σανάμπρια έφτυσε τον Μέσι-«Δεν τον ξέρω καν» απάντησε ο Αργεντινός (vids)

Αργεντινή και Παραγουάη αναμετρήθηκαν για την προκριματική φάση του Μουντιάλ του 2026 με τους παγκόσμιους πρωταθλητές να παίρνουν τη νίκη με 1-0 χάρη στο γκολ που σημείωσε με ψαλιδάκι ο Νικολάς Οταμέντι.

Η... φάση που έγινε viral ήταν αυτή με πρωταγωνιστές τους Μέσι και Σανάμπρια με τον Παραγουανό άσο να φτύνει τον Αργεντινό,

Ο Μέσι, μάλιστα, ρωτήθηκε σχετικά μετά το τέλος του αγώνα και απάντησε΅

«Η αλήθεια είναι ότι δεν το είδα. Μου είπαν στα αποδυτήρια ότι ένας από αυτούς με είχε φτύσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω καν ποιος ήταν. Δεν το είδα. Μόνο μου είπαν. Ούτε εγώ θέλω να δώσω σημασία γιατί παντού θα το σχολιάζουν και θα είναι χειρότερο. Θα γίνει γνωστό, οπότε καλύτερα να το αφήσεις εκεί».

