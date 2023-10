Ο Οταμέντι διατήρησε το αήττητο της Αργεντινής με απίθανη γκολάρα (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι δεν ξεκίνησε στην αναμέτρηση λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε την «Αλμπισελέστε» να φτάσει στη τρίτη της νίκη σε ισάριθμα ματς στα προκριματικά του Mundial για την ζώνη της Λατινικής Αμερικής.

Οι Αργεντινοί άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, με τον Νικολάς Οταμέντι να σημειώνει ένα απίθανο γκολ με σουτ στην κίνηση από πλάγια θέση μετά από εκτέλεση κόρνερ, με τον έμπειρο στόπερ της Μπενφίκα, να πετυχαίνει ένα από τα πιο όμορφα τέρματα της καριέρας του.

