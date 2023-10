Εκτός της τελικής 25αδας για το Golden Boy ο Κωνσταντέλιας

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ, ωστόσο έμεινε εκτός της τελικής 25αδας, στην οποία βρίσκονται κορυφαία ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όπως οι Μουσιάλα, Μπέλιγχαμ, Σίμονς και Βιρτζ.

O Κωνσταντέλιας και την φετινή σεζόν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μεσοεπιθετικής γραμμής του ΠΑΟΚ, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό σε 15 εμφανίσεις να έχει στο ενεργητικό του τέσσερα γκολ.

🌟 The 20 finalists and the 5 ‘Wild cards’ for the 2023 Golden Boy award. pic.twitter.com/qfJD9uWKiI