Πάει Τουρκία ο Τούντορ - Αναλαμβάνει την Μπεσίκτας

Στην Τουρκία θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα ο Ιγκόρ Τούντορ.

Σύμφωνα με το έγκυρο κροατικό Μέσο, «Germanijak», ο άλλοτε τεχνικός του ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Μπεσίκτας, ώστε να αναλάβει καθήκοντα πρώτου προπονητή!

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, μπορεί από τη διοίκηση των «αετών» να μην επιβεβαιώνεται τίποτα, ωστόσο, το γεγονός πως έχουν ήδη ανακοινωθεί οι προσθήκες των Χάρι Βούκας και Τόνι Μόντριτς στο τεχνικό τιμ των Τούρκων, οι οποίοι είναι επί σειρά ετών άμεση συνεργάτες του Τούντορ, δείχνει πολλά!

💥BOOOM!💥

It looks like Igor Tudor is 'one step away' from joining @Besiktas. We still wait for more information. Vukas and Modric already joined @Besiktas, Tudor seems to be next in line.

MORE⬇️https://t.co/UTsse5awTO