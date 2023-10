Κατέθεσαν στην αστυνομία Τονάλι και Τζανιόλο για το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού!

«Και ο Τονάλι με τον Ζανιόλο στοιχηματίζουν»: ο ισχυρισμός ανήκει στον Φαμπρίτσιο Κορόνα και τον έκανε γνωστό μέσω της ιστοσελίδας του Dillinger News στο Instagram, κι ενώ είχε ήδη προβλέψει την έρευνα για τον μέσο της Γιουβέντους, Νικολό Φατζόλι.

Έτσι, οι ιταλικές Αρχές βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο της εθνικής, ώστε οι δύο ποδοσφαιριστές να καταθέσουν για όσα γνωρίζουν, ενώ μαζί με τους παίκτες βρίσκεται και ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν ως επικεφαλής της αποστολής της «σκουάντρα ατζούρα».

🚨 BREAKING: Nicolò Zaniolo and Sandro Tonali have been questioned by authorities.



This happens after being accused about possible involvement in illegal betting.



Aston Villa and Newcaste players have both left Italy training camp after speaking to the police. pic.twitter.com/P2JJYPEUKL