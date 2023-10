Νταβέλης: «Ο Δερμιτζάκης είναι αποδεκτός από όλους - Είναι 50 κανίβαλοι που δεν θεωρούμε φίλους της ΑΕΛ»

Για τα όσα έγιναν στο ματς της ΑΕΛ με τον Ηρακλή και τα υβριστικά συνθήματα προς τον Παύλο Δερμιτζάκη μίλησε ο Αχιλλέας Νταβέλης, λέγοντας πως πρόκειται για 50 κανίβαλους, ενώ δήλωσε για ακόμη μία φορά τη στήριξή του στον 54χρονο τεχνικό.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην εκπομπή «Muchachos»:



Για τα όσα δήλωσε ότι αν φύγει ο Δερμιτζάκης, θα παραιτηθεί και ο ίδιος: «Πέρα από την ανακοίνωση της ΑΕΛ, επειδή υπήρξε και μαραθώνια συζήτηση με τον Παύλο Δερμιτζάκη, στην προσπάθειά μας να μεταπείσουμε τον προπονητή να παραμείνει παρά τη χυδαία επίθεση που δέχθηκε και ο ίδιος και η οικογένειά του στο όνομα της νεκρής μητέρας του, εγώ δήλωσα ότι αν τελικώς η απόφαση του προπονητή είναι να εμείνει στην παραίτησή του, καταθέτω την παραίτησή μου από την προεδρία και τη διοίκηση της Λάρισας επιτόπου. Αρα χθες είχαμε δυο υποψήφιες παραιτήσεις».



Για τους οπαδούς οι οποίοι προχώρησαν σε υβριστικά συνθήματα: «Η παρουσία ενός ανθρώπου με κοινωνικά χαρακτηριστικά στην πόλη της Λάρισας, έχει καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα. Εμπεριέχει τεράστια κοινωνική φθορά και είναι ψυχοφθόρο. Αν υποθέσουμε ότι μπορείς να αντέξεις το πρώτο, το σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να αντέξεις το δεύτερο μαζί με την κακοποίηση της ηθικής και της αξιοπρέπειάς σου. Η συντριπτική της πλειοψηφία της κοινωνίας καταδικάζει αυτά τα τοξικά στοιχεία. Αυτοί δεν είναι φίλαθλοι. Είναι αν θέλετε κάποιες κοινωνικές παρυφές που δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. Εκμεταλλεύεται την οπαδική τους παρουσία η οποία δεν είναι νόμιμη, διότι δεν έχουν σύνδεσμο. Αυτό είναι το χυδαιότερο όλων. Είναι στοιχεία no names. Έρχονται ενίοτε με χαρακτηριστικά κοινωνικά και πολιτικά, αλλά επικαλυπτόμενα για να δηλώσουν ΑΕΛ, για να κάνουν άλλου είδους επιθέσεις και να εξυπηρετήσουν άλλο είδους κίνητρα. Μιλάμε λοιπόν για κάποια μορφώματα κοινωνικά που δεν έχουν καμία σχέση με το υγιές οπαδικό κίνημα. Δεν τους θεωρούμε φιλάθλους της ΑΕΛ. Είναι ξένα στοιχεία για εμάς και δεν είναι επιθυμητή η παρουσία τους στα γήπεδα. Ξεκάθαρα! Χάρη θα μας κάνουν αν εξαφανιστούν με έναν μαγικό τρόπο από το γήπεδο. Δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην ομάδα παρά μόνο ζημία. Δεν αγγίζουν μόνο τον Παύλο τον Δερμιτζάκη, αλλά όλη τη διοίκηση και το σταφ της ΑΕΛ. Και όλη την κοινωνία της Λάρισας. Εδώ μιλάμε για στάση ζωής. Αν τελικά το ποδόσφαιρο είναι 50 κανίβαλοι οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ότι μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρίσκονται ενάντια στον νόμο και σε οτιδήποτε εμείς ονομάζουμε τιμή και αξίες, τότε δεν υπάρχει λόγος να συμμετέχουμε εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά πράγματα να κάνουμε στη ζωή μας».



Για τους λόγος που συνέβη το χθεσινό θλιβερό περιστατικό: «Ο Αϊνστάιν είχε πει ότι η σύγκρουση με τη βλακεία είναι η αποδοχή της ήττας. Εδώ μιλάμε για μια κατά συρροή ανοησία. Αθεράπευτη. Και για μια τοξικότητα. Είναι παιδιά κατά βάση τα οποία έχουν παρασυρθεί σε παραστάσεις θλιβερές της δεκαετίας του ’80, τις οποίες όλοι εμείς οι υπόλοιποι θα πρέπει να ενστερνιστούμε λες και ο κόσμος δεν προχωράει. Η Λάρισα τη δεκαετία του ’80 έχει θρηνήσει ένα συμπολίτη μας, τον Μπλιώνα από ρίψη φωτοβολίδας από την πλευρά που ήταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Είναι δυνατόν οτιδήποτε είχε σχέση με τον ΠΑΟΚ να είναι υβριζόμενο 4 δεκαετίες μετά; Για να το κάνεις αυτό πρέπει να είσαι τουλάχιστον ψυχοπαθής! Εδώ χώρες όπως η Ελλάδα και η Τουρκία κάποια στιγμή θα μιλήσουν. Εμείς θα κηρύξουμε πόλεμο μεταξύ βορρά και κέντρου επειδή 50 ηλίθιοι επιθυμούν να συντηρούν αυτό το νοσηρό γεγονός στον εγκέφαλό τους; Δεν είναι αποδεκτό αυτό το πράγμα.



Για το τι μέτρα θα πάρει η διοίκηση της ΑΕΛ: «Με αυτά τα στοιχεία δεν έχουμε ούτε να συμφωνήσουμε, ούτε να συζητήσουμε, ούτε να αποδεχθούμε. Τελεία και παύλα! Δεν τους αναγνωρίζουμε, δε θέλουμε να έχουμε καμία σχέση και ας αντιληφθεί η πολιτεία ότι έχει έναν ρόλο και ξέρει τι ρέπει να κάνει. Εμείς από την πλευρά μας θα οργανώσουμε πλέον εντός του γηπέδου. Μέχρι τώρα αντιμετωπίζαμε αυτά τα στοιχεία με πολιτισμό και ανθρωπιά. Αυτό τελείωσε χθες! Τα no name στοιχεία θα αντιληφθούν πως λειτουργεί ο αθλητικός νόμος σε όλες τις εκφάνσεις του. Θα εφαρμόσουμε τον αθλητικό νόμο. Εμπεριέχει μέσα οργανωμένη αστυνόμευση και πρωτίστως ονομαστικά εισιτήρια. Μπαίνετε μέσα; Με την ταυτότητά σας. Οι κύριοι αυτοί αν θέλουν να ξαναπατήσουν στο γήπεδο θα δηλώνουν την ταυτότητά τους και την ιδιότητά τους. Έχουν αλλεργία σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Δεν απορήσατε ποτέ γιατί δεν έχουν συνδέσμους; Δε θέλουν να δηλώσουν την παρουσία τους.



Για το αν θα παραμείνει ο κ. Δερμιτζάκης: «Ο προπονητής μας είναι προεπιλεγμένος και απολύτως αποδεκτός. Εγώ ξέρω ότι ο κ. Δερμιτζάκης πραγματοποίησε την προπόνησή του σήμερα. Το μήνυμα που εστάλη χθες προς τους τοξικούς που αποτελούν μειοψηφία ήταν εκκωφαντικό. Είμαστε απέναντί σας! Δεν είναι αυτοί απέναντί μας γιατί αυτοί δε γεμίζουν ταξί! Αυτά που πρέπει να κάνουμε θα τα κάνουμε…».