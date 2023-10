Ιρλανδία: Νοκ άουτ ο πρώτος σκόρερ της Championship, Σάμι Σμόντικς από το ματς με την Ελλάδα

Ο πρώτος σκόρερ της Championship, Σάμι Σμόντικς, θα απουσιάσει από τον αγώνα της Ιρλανδίας με την Εθνική λόγω προσωπικού προβλήματος.

Ο παίκτης της Μπλάκμπερν αποχώρησε για προσωπικούς λόγους για να είναι μαζί με την οικογένειά του και τις προσεχείς ημέρες θα επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας του. Ο Σμόντικς μέχρι στιγμής έχει επτά γκολ και δύο ασίστ σε 11 παιχνίδια με την Μπλάκμπερν και είναι πρώτος σκόρερ στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας μαζί με τους Άρμστρονγκ (Σαουθάμπτον) και Κλαρκ (Σάντερλαντ).

📰 @SamSzmodics has withdrawn from the Republic of Ireland squad due to personal reasons.



Sammie received a late call-up to Stephen Kenny's squad, however yesterday he returned to England to be with his family and will now join up with his #Rovers team-mates for training.



