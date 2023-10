Χάνει τα αποδυτήρια ο Τεν Χάαγκ: Εκνευρισμένοι οι παίκτες της Γιουνάιτεντ με την συμπεριφορά του

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «talkSPORT», οι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν εκφράσει την έντονη δυσφορία τους για τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο Έρικ Τεν Χάαγκ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα οι παίκτες της Γιουνάιτεντ είναι απογοητευμένοι από τον τρόπο που διαχειρίστηκε ο Τεν Χάαγκ τις περιπτώσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο αλλά και του Τζέιντον Σάντσο.

Η συμπεριφορά του Ολλανδού τεχνικού προς τον Σάντσο ήταν αυτή που ξεχείλισε το ποτήρι για τους παίκτες της Γιουνάιτεντ που έχουν εκφράσει στην διοίκηση του συλλόγου την δυσαρέσκειά τους.

