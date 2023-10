Το «Thank you» των Ουκρανών στην UEFA - Για ποιο λόγο είπαν «ευχαριστώ»

Η ουκρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου δήλωσε την Τρίτη ότι είναι «ευγνώμων» αφού η UEFA εγκατέλειψε το σχέδιό της να επαναφέρει τις ρωσικές ομάδες νέων κάτω των 17 ετών στις διοργανώσεις της, συμπληρώνοντας ότι χαίρεται που η θέση της «ακούστηκε».

«Η UEFA δεν θα επιτρέψει στις ρωσικές ομάδες κάτω των 17 ετών να αγωνιστούν. Ευχαριστούμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας για την υποστήριξή τους στην Ουκρανία!», ανέφερε η ουκρανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (UAF ) σε δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της.

During today's meeting, the UEFA Executive Committee removed from consideration the issue of the admission of the U-17 national teams of russia to its competitions. pic.twitter.com/FxuxtP0SAx