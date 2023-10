Επίσημο: Ανέλαβε τη Σεβίλλη ο Ντιέγκο Αλόνσο

Εποχή Ντιέγκο Αλόνσο στη Σεβίλλη, με τους Ισπανούς να ανακοινώνουν την πρόσληψη του Ουρουγουανού τεχνικού, με τον 48χρονο προπονητή να αντικαθιστά τον Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ στον πάγκο της ομάδας της Ανδαλουσίας, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.

Τη φετινή σεζόν η Σεβίλλη μετράει στα πρώτα ματς στη La Liga δύο νίκες, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες και αποφασίστηκε να απομακρυνθεί ο Μεντιλιμπάρ ως ένα «ηλεκτροσόκ» στην ομάδα.

Ο Αλόνσο δεν είναι ξένος στο ισπανικό ποδόσφαιρο, καθώς πέρασε τέσσερις σεζόν στην αλλαγή του αιώνα ως επιθετικός για τη Βαλένθια, την Ατλέτικο Μαδρίτης, τη Ρασίνγκ Σανταντέρ και τη Μάλαγα, ενώ πριν λίγους μήνες οδήγησε την ομάδα της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ (σ.σ: δεν πέρασε τους ομίλους) και μετά από αυτό το τουρνουά παραιτήθηκε.

🆕 Diego Alonso has been confirmed as our coach! 🇺🇾