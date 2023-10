H Serie A τιμώρησε διαιτητή επειδή αρνήθηκε να δώσει το χέρι στη βοηθό του! (vid)

Συγκεκριμένα, λίγο πριν την έξοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο ο 38χρονος διαιτητής έκανε την εμφάνισή του και ενώ έκανε κανονικά χειραψία με τον πρώτο βοηθό, αρνήθηκε να κάνει το ίδιο με την δεύτερη επόπτη της αναμέτρησης.

Αυτή η κίνηση του Σάκι ερμηνεύτηκε ως σεξισμός και για τον λόγο αυτό η Serie A πήρε την απόφαση να τον τιμωρήσει με αποχή από ορισμένους αγώνες, μετά την εξέταση του σχετικού video.

Italian Ref Juan Luca Sacchi is set to be suspended for a round of Serie A fixtures after he refused to shake the hand of his assistant Di Monti before the match between Lecce and Sassuolo…pic.twitter.com/XgUTcgsNBy