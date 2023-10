Αντίπαλοι ΑΕΚ: Η Μπράιτον έχει το ρεκόρ σκοραρίσματος και τα περισσότερα γκολ στην Premier League!

Η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι είναι η μόνη ομάδα στην Premier League που έχει σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ στις τελευταίες 24 αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα, ενδεικτικό της επιθετικής γραμμής που διαθέτει.

Η Μπράιτον, μάλιστα είναι η ομάδα που έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ την φετινή σεζόν στην Premier League, αφού οι παίκτες της έχουν στείλει την μπάλα στα δίχτυα 21 φορές, ενώ έχει δεχθεί 16 γκολ.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League, μετά το ισόπαλο 2-2 με την Λίβερπουλ βρίσκεται στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 16 βαθμούς, έχοντας 5 νίκες, 1 ισοπαλία και 2 ήττες.

