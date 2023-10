«Βόμβα» με Λιονέλ Μέσι είναι έτοιμοι να ρίξουν οι Σαουδάραβες

Δημοσιεύματα στην Ιταλία, αναφέρουν ότι η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας (SAFF) και το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων (PIF) θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν την παρουσία του Αργεντινού ως δανεικό για μερικούς μήνες.

Ο αποκλεισμός της Ίντερ Μαϊάμι από τα play-offs σημαίνει ότι θα παίξει μόνο δύο ακόμη παιχνίδια αυτή τη σεζόν και θα αγωνιστεί ξανά μόνο τη σεζόν του 2024, τον Φεβρουάριο.

Οι Σαουδάραβες θέλουν να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία με αυτή του Ντένις Μπέκαμ, όταν δόθηκε δανεικός στη Μίλαν, και του Τιερί Ανρί, που παραχωρήθηκε δανεικός στην Άρσεναλ, παίζοντας σε συλλόγους στο πρωτάθλημα της Βόρειας Αμερικής.

Η Μπαρτσελόνα σκέφτηκε επίσης μια τέτοια στρατηγική, αλλά θα έχει ήδη εγκαταλείψει λόγω του ανώτατου ορίου αποδοχών που έχει επιβάλει η LaLiga.

🚨🇸🇦 According to SPORT, Saudi Arabia want to reunite Cristiano Ronaldo & Lionel Messi in the Saudi League. They will offer him a 6-months loan.



Do y’all want to see this happen? pic.twitter.com/ZdqaqKnCZr