Επίσημα η Σπόρτινγκ έδωσε το όνομα του Κριστιάνο σε θύρα του γηπέδου της (pic)

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έδειξεγια μια ακόμη φορά την τεράστια λατρεία που έχει στον Ρονάλντο καθώς η γενική συνέλευση του συλλόγου υπερψήφισε την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου να δοθεί το όνομα του Πορτογάλου σούπερ σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο στη θύρα 7 του σταδίου «Ζοσέ Αλβαλάντε».

Το γήπεδο έχει ανακαινιστεί αρκετές φορές, ενώ φέτος οι θύρες πρόσβασης στο γήπεδο αυξήθηκαν από επτά σε δώδεκα.

Θυμίζεται πριν από δύο μήνες η ομάδα είχε αποκαλύψει και την τρίτη φανέλα της, σχεδιασμένη επίσης προς τιμήν του 38χρονου Κριστιάνο, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της.

🚨🚨| NEW: Sporting have officially named Gate 7 of their stadium ‘Cristiano Ronaldo.’ pic.twitter.com/FyKafd5MCV