Εφτά αγωνιστικές... φιγούρα! (poll)

Τη βάλαμε στη γυάλα! Και μέχρι να κυλήσει ξανά στο χορτάρι, μπορούμε να σκεφτούμε τι είδαμε, τι περιμέναμε, τι δεν περιμέναμε και να βγάλουμε τα δικά μας, πρώτα… εκλογικά αποτελέσματα!

Seven down (σχεδόν) και πολλές, πολλές ακόμα to go, αλλά μια εικόνα την έχουμε. Κάπως σαν τα εφτά χρόνια φαγούρας και τα εφτά χρόνια γάμου – είναι ένα εύλογο διάστημα για να καταλάβεις λίγο τι σου γίνεται. Τα χθεσινά ματς του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ ολοκλήρωσαν την πρώτη αγωνιστική της Superleague, εκκρεμεί ακόμα ένα ματς για να ολοκληρωθεί και η έβδομη, ωστόσο μέχρι να ξεκινήσει εκ νέου το πρωτάθλημα, μπορούμε λίγο να σκεφτούμε τι έχουμε δει. Λίγος διαλογισμός, και λίγη ενδοσκόπηση για να τα συνοψίσουμε σε μια ανάσα.

Ο Ολυμπιακός και η σταθερότητά του, η ΑΕΚ που δε μοιάζει τόσο επιβλητική όσο πέρυσι, ο ποιοτικός Παναθηναϊκός, ο αλύγιστος, αλλά όχι και πάντα ΠΑΟΚ, ο Άρης που ως συνήθως μένει λίγο πίσω στην αρχή και τρέχει, ο ΟΦΗ του Νταμπράουσκας, ο Πανσερραϊκός του Γκαρσία, η Λαμία του Καρλίτος και μετά; Η νεοφώτιστη Κηφισιά των καθυστερήσεων, ο ΠΑΣ που παλεύει με τον εαυτό του, ο Ατρόμητος που παλεύει με την ιστορία του, ο Αστέρας που παλεύει να βρει ταυτότητα, ο Παναιτωλικός που παλεύει γενικά, και ο Βόλος που μια κατηγορία μόνος του ήταν και θα είναι.

Τι θυμάστε περισσότερο από το πρωτάθλημα ως τώρα; Ποιος είναι ο καλύτερος προπονητής και ποιος ο καλύτερος παίκτης; Ποια ομάδα είναι η κορυφαία, ποια ομάδα είναι η χειρότερη και ποια ομάδα είναι η έκπληξη ως τώρα στη σεζόν; Και δε σταματάμε εκεί. Μπορείτε να επιλέξετε το παιχνίδι που θεωρείτε καλύτερο ως τώρα στη σεζόν, με την προεπιλογή να γίνεται από εκείνα που ξεχώρισαν για το θέαμα και το σασπένς που είχαν και όχι π.χ. το 0-0 του Ατρόμητου με τον Αστέρα Τρίπολης (αλλά αν σας άρεσε για κάποιο λόγο να νιώσετε ελεύθεροι να το γράψετε στα σχόλια). Τέλος, επειδή κάθε ψηφοφορία που σέβεται τον εαυτό της, οφείλει να έχει και λίγη ίντριγκα, έχουμε και διαιτησία. Γιατί αν δεν είχαμε διαιτησία μπορεί να χάναμε ψηφοφόρους!

