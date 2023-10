Οι οπαδοί της Μπάγερν τα έβαλαν με τον Αθλητικό Διευθυντή των Βαυαρών λόγω του Μπόατενγκ

Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση με την Φράιμπουργκ, οι οργανωμένοι οπαδοί της Μπάγερν, ανάρτησαν πανό εναντίον του Αθλητικού Διευθυντή της ομάδας, εξαιτίας των επαφών για την επιστροφή του Ζερόμ Μπόατενγκ.

Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός αποτελεί persona non grata για τους οπαδούς της Μπάγερν, αφού ο 35χρονος στόπερ έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για επίθεση σε βάρος πρώην συντρόφου του, ενώ είχε συνδεθεί και με την αυτοκτονία μίας άλλης κοπέλας με την οποία είχε σχέση.

Όταν λοιπόν κλήθηκε να σχολιάσει τις αντιδράσεις των οπαδών, ο Φρόιντ είχε δηλώσει πως «το αθλητικό κομμάτι είναι αυτό που είναι πιο σημαντικό για μας. Τα προσωπικά θέματα δεν είναι μεγάλο θέμα. Ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του».

Η αντίδραση των οπαδών της Μπάγερν, ήρθε μέσω του πανό που ανάρτησαν στο ματς με την Φράιμπουργκ και το οποίο ανέγραφε: «Η μισογυνική βία δεν είναι προσωπικό θέμα. Στεκόμαστε στις αξίες μας. Ή μήπως οι κανονισμοί και η επίγνωση είναι απλά μάρκετινγκ;».

Christoph Freund on the critical banners by Bayern fans: "FC Bayern stands for values. It was a special situation, ten days ago we were out of centre-backs. In the end, we decided together" [@altobelli13] https://t.co/qAargfE8R6