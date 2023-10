Αντίπαλοι ΑΕΚ: Περίπατο κάνει με τη Χάβρη η Μαρσέιγ, 2-0 πριν το 30'

Η Μαρσέιγ προηγήθηκε στο 18′ με αυτογκόλ του Σανγκαντέ για να έρθει τρία λεπτά αργότερα ο Ομπαμεγιάνγκ να κάνει το 2-0 για την ομάδα της Μασσαλίας.

Η ενδεκάδα της Μαρσέιγ: Πο Λόπεθ, Κλος, Μπαλέρντι, Εμπεμπά, Μουρίγιο, Ουναχί, Ρονζιέ, Αρίτ, Εντιαγιέ, Ομπαμεγιάνγκ, Σαρ.

A perfect start for Marseille 👌



Thanks to an own goal and this finish from Aubameyang, the home side take an early lead!#Ligue1 pic.twitter.com/tc5vFfo7Wg