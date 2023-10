ΜακΤόμινεϊ όπως... Σόλσκιερ: Το ρεκόρ του Σκωτσέζου στο Old Trafford

Ο Σκωτσέζος χαφ μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση με το σκορ στο 0-1 υπέρ της Μπρέντφορντ και στο 92' με υπέροχο πλασέ ισοφάρισε σε 1-1 και στο 97' με κεφαλιά έκανε την ολική ανατροπή για την Γιουνάιτεντ «γράφοντας» το τελικό 2-1.

Ο ΜακΤόμινεϊ, μάλιστα σημείωσε και μια ιδιαίτερη επίδοση, αφού τα τελευταία 10 γκολ που έχει σκοράρει με την φανέλα της Γιουνάιτεντ είναι όλα στο Old Trafford, πλησιάζοντας το ρεκόρ του πρώην προπονητή του, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Συγκεκριμένα, ο Νορβηγός προπονητής ως παίκτης της Γιουνάιτεντ είχε σκοράρει 11 συνεχόμενα γκολ στο Old Trafford από τον Μάρτιο του 1999 έως και τον Απρίλιο του 2000.

